84-jarige vrouw met hoofdwond naar ziekenhuis na aanrijding op Oosttangent

Een 84-jarige vrouw uit Heerhugowaard is donderdagochtend door een automobiliste met haar fiets aangereden. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Oosttangent en de Haringvliet in Heerhugowaard.

De vrouw, die op een elektrische fiets reed, had voorrang maar kreeg dat volgens de politie 'vermoedelijk niet'.



Het slachtoffer raakte door de botsing volgens een 112-fotograaf ernstig gewond aan haar hoofd. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.