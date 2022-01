Martijn zoekt geld om platanen te redden: "Doodzonde als ze worden gekapt"

De kapvergunning is al verleend. Dus haast is geboden. Martijn Thieme, lid van GroenZaans, wil graag dat vijf 25 jaar oude platanen vlak bij het station in Zaandam worden verplaatst. "Er worden hier in de stad de laatste tijd al zoveel bomen gekapt door allerlei bouwprojecten. We moeten redden wat er te redden valt," zegt Martijn.

De platanen moeten wijken voor de woontoren Catharina. Het verplaatsen van de bomen zal naar schatting een kleine 10.000 euro kosten. "Geld dat de gemeente niet heeft en de projectontwikkelaar van de woontoren niet wil uitgeven", vertelt Martijn die foto's bij zich heeft van de platanen in de zomer. "Moet je zien hoe vol de bomen zijn en wat een prachtig groen blad."

Om het benodigde geld voor de verplaatsing bij elkaar te krijgen, is Martijn een actie begonnen. En als een kwart van die 10.000 euro gedoneerd is, gaat de gemeente Zaanstad er de helft bijdoen. "Zover zijn we nog niet. Dus ik roep mensen op die behoud van groen belangrijk vinden, geld te doneren."

Geld reserveren

Een nieuwe plek voor de platanen is al gevonden. Ze kunnen alle vijf in de buurt worden herplaatst. Martijn is nu met deze reddingsactie bezig, maar wil eigenlijk dat er iets structureel verandert in het beleid. "Eigenlijk zou er bij het bedenken van gebouwen al rekening gehouden moeten worden met het bestaande groen. Zo van: 'wat staat er al en hoe kunnen dat we dat meenemen in het ontwerp zodat het kan blijven staan'. En als er bomen verplaatst moeten worden dat daar dan geld voor wordt gereserveerd."

De actie van Martijn is vinden op de site van voorjewijkie.nl:

www.voorjewijkie.nl/red-catharina-platanen