Gerrie Eijlers van keeperstrainer naar tweede keeper Oranje op EK handbal

Handbalkeeper Gerrie Eijlers stopte twee jaar geleden en werd keeperstrainer van Oranje. Doordat Dennis Schellekens positief getest is op corona, is Eijlers vanavond tegen Frankrijk de tweede keeper van Oranje op het EK.

Eijlers speelde twee periodes bij Volendam en was ook actief bij meerdere Duitse clubs. In juni 2020 besloot hij te stoppen met handbal. Naast keeperstrainer van Oranje is hij dat ook bij Volendam. "Het kan zo maar zijn dat hij als hij moet keepen hij het goed gaat doen. Aan de andere kant heeft hij twee jaar lang geen wedstrijd gespeeld", aldus Joost Ooms algemeen manager van Volendam.

Negatief > positief > negatief > positief > negatief

Florent Bourget kent een bizarre periode. De handballer van Oranje en Volendam werd voor het EK positief getest en kon niet mee naar Hongarije waar het EK wordt gehouden. Maandag testte hij negatief en sloot hij zich weer aan bij het Nederlandse team. Toch werd hij in Boedapest door de organisatie weer positief getest. Hij ging meteen in isolatie. Een nieuwe test gaf een negatief resultaat waardoor hij zich weer aan kon sluiten bij Oranje.