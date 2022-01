Goois Natuurreservaat laat Donald los: nieuwe fokstier huppelt in de natuur

De Hilversumse donateur, die anoniem wil blijven, keek altijd uit over het Goois Natuurreservaat en kon enorm genieten van de grazers. "Toen de Hilversummer wist dat hij ziek was, heeft hij besloten dat hij iets goeds wilde doen. Hij wilde ons dit specifieke ras schenken en de stier moest de naam Donald dragen. Dat hebben we gedaan", vertelt Johan Griffioen van het Goois Natuurreservaat.

De Goois natuurbeheerder is dolblij met de stier, want dankzij deze gift wordt het Charolais-ras door het Goois Natuurreservaat in stand gehouden. Daar komt nog eens bij dat de zoektocht naar een geschikte fokstier niet makkelijk is.

Zoektocht naar stier

Stieren worden na drie jaar geslacht, omdat zij te sterk en gevaarlijk worden. Daarnaast moet je om een ras gezond te houden regelmatig bloedlijnen kruisen, ook moet de stier dezelfde gezondheidsstatus als de koeien dragen. Tot slot moet je voorkomen dat stieren hun eigen kalveren gaan dekken. "Al met al is een dekstier vinden dus een lastige opgave", vertelt Johan.

Maar stier Donald huppelt voorlopig lekker achter de vrouwtjes aan. Na een tijdje in quarantaine te hebben gezeten omdat zijn bloed gecheckt moest worden, werd Donald vanmiddag voor het eerst losgelaten. "Blijf maar achter mij staan, ik heb een stok om ons te beschermen mocht dat nodig zijn", zegt Johan nog snel voordat hij het hek opent. Daarna draaft Donald vrolijk de Gooise natuur in. Een huppeltje en een drafje voordat hij het bruggetje oversteekt. "Het blijft altijd mooi, hè. Zo heerlijk als je de ruimte krijgt buiten", zegt Griffioen vertederd.

Bekijk hier hoe Donald de fokstier vanmiddag werd losgelaten: