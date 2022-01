Eigenaren Bar Boef stoppen ermee: "Onze ambities zijn veranderd"

Roderick en Sabine Wijle, die zo’n vijf jaar geleden begonnen met Bar Boef in de Kleine Houtstraat in Haarlem, hebben besloten om het stadscafé te koop te zetten. Het stel heeft deze knoop onder andere doorgehakt vanwege de coronamaatregelen waarmee de horeca al bijna twee jaar te maken heeft.

"De rek is er door corona uit", vertelt Wijle. "Maar we hebben ook een andere kijk op de zaak gekregen. Toen we begonnen waren we een stuk jonger. Inmiddels hebben we een kind gekregen en zijn onze prioriteiten wat meer verschoven. Om deze persoonlijke redenen hebben we dit besloten. En corona heeft dat versneld."

'Pijn in ons hart'

Het stel had het graag anders gezien. "Het doet pijn in ons hart om dit besluit te moeten nemen en hebben er alles aan gedaan om de zaak en ons hechte team te kunnen houden. Helaas is het niet langer te doen en is de pot op."

Wijle zal de werkzaamheden niet per direct neerleggen. "Stel de horeca mag in april weer open en we hebben het nog niet verkocht, dan staan we er gewoon. En dat blijven we doen tot we een geschikte opvolger hebben gevonden. Iemand die mooie plannen heeft of misschien wel met Bar Boef verder wil. Tijd voor nieuwe ondernemers die weer een mooie invulling kunnen geven aan Haarlem."

Dagzaak

Het koppel is de afgelopen tijd altijd positief geweest als ze de deuren weer moesten sluiten. Zo bezorgde Wijle tijdens de eerste lockdown maaltijden met zijn zaak en ging het personeel helpen in de zorg bij Nieuw Unicum in Zandvoort. Ook opende Wijle tijdens de tweede lockdown een webshop waarmee gasten tegoedbonnen konden kopen.

"We kijken terug op vijf prachtige jaren", aldus Wijle. "Maar inmiddels zijn onze ambities veranderd en vooruitkijken is het belangrijkste voor ons op dit moment. We gaan de horeca zeker niet verlaten. Als alles weer open kan, dan willen we misschien wel een dagzaak."