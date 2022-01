Vliegtuigen ontvangen oud noodsignaal vanaf het IJsselmeer

Er werden vuurpijlen afgestoken om de omgeving te verlichten en zo goed het wateroppervlak af te kunnen zoeken. Intussen vroeg de kustwacht na of er wellicht vlieg- of vaartuigen vermist werden. Dat was niet het geval en er werden ook geen brokstukken op of in het water aangetroffen.

Oud noodsignaal

Toch hield het signaal aan, al viel het soms ook even weg. Het zou dan kunnen gaan om een oud noodsignaal. Dit schijnt ook wel eens voor te komen op vuilnisbelten. Er hoeft dus niet altijd spraken te zijn van een calamiteit, maar men rukt wel altijd uit. Voor de zekerheid, maakte men vandaag bij daglicht ook nog een rondje, maar men gaat ervan uit dat het hier een oud noodsignaal betrof.