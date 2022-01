Vier honden gered na korte felle brand in woning Krommenie: 'Flink geschrokken'

De brandweer heeft vanmiddag vier honden gered bij een brand in een huis aan de Leoniden in Krommenie. De bewoners waren niet aanwezig tijdens de brand, maar de honden wel. Peter Hiemstra, de vriend van de bewoonster, is geschrokken. "Ik was eventjes boodschappen doen en werd toen gebeld. Ik maakte me meteen zorgen om de honden", vertelt hij aan NH Nieuws. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Peter Hiemstra is op de locatie aanwezig. Het huis waar de brand uitbrak, blijkt van zijn vriendin te zijn. En ook bij hem is de schrik flink ingeslagen. "Ik ben zeker geschrokken, vooral omdat er vier honden binnenzaten. De rest kan mij niet zoveel schelen, maar die honden wel", vertelt hij aan verslaggever Tom van Midden.

De brand vond plaats in een slaapkamer op de bovengelegen verdieping. De vier honden die in de woning aanwezig waren, zijn door de brandweer uit de woning gehaald. De woning wordt op dit moment nageblust en geventileerd. De oorzaak van de brand is op dit moment nog onduidelijk, wel denkt Hiemstra zelf aan kortsluiting.

"Eén was er weggelopen, maar die hebben ze weten te vangen in Uitgeest"

De schade lijkt vooralsnog mee te vallen, vertelt hij. "Alleen de slaapkamer is uitgebrand, dat vertelde de brandweer mij. Ikzelf was naar de winkel, eventjes weg, en zo was ik weer terug." Zijn vriendin belde hem op, terwijl hij nog in de winkel stond. "Ze vertelde dat ik naar huis moest, want er kwam rook uit het raam. Dan blijkt dat de hele slaapkamer uitgefikt is."

Met de honden lijkt alles goed te gaan. "Eén was er weggelopen, waarschijnlijk vanuit paniek, maar die hebben ze weten te vangen in Uitgeest. Ze zijn alle vier hier en maken het goed." Voor nu is het afwachten. "Het is een verzekeringkwestie, het is binnen wel een chaos nu. Maar dat lost zich wel weer op, de honden zijn veilig."

'Dit kan gebeuren'

Buurvrouw Madelon Ridder is ook geschrokken. "Het begint wel te zakken, de ergste schrik is weg." Zij rook een rooklucht, maar kon de lucht niet traceren. Een andere buurman belde bij haar aan om te zeggen dat er rook uit het raam van de andere buurvrouw kwam. Ridder aarzelde niet en belde de bewoonster op. "De buren waren niet thuis, de buurvrouw was op haar werk en haar vriend was toevallig net boodschappen doen." De brandweer werd al snel gebeld en de buurvrouw zelf wist ook snel te handelen.

De eigen honden en katten van Ridder moesten voor de zekerheid ook het huis uit. "Ik heb zelf een hond en twee katten en die hebben we voor de zekerheid uit huis gehaald en naar een buurvrouw verderop gebracht." De honden bij de woning waar brand was waren toen ook al naar buiten gehaald, vertelt ze aan NH Nieuws. "Ik hoop dat iedereen dit voor elkaar zou doen. Dit kan gewoon gebeuren, dat er iets in je huis gebeurt."