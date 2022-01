CDA wil rioolwateronderzoek naar drugsgebruik in Medemblik

De partij heeft hierover vragen gesteld aan het college. Selder vervolgt: "We hebben als CDA, samen met andere partijen, ooit een lokaal preventief plan opgesteld. Maar dit plan is in de loop der tijd wegbezuinigd. Het streven is om dit plan weer in de begroting te krijgen."

Dumpen van drugsafval

Op 11 januari ontdekte de politie een grote hoeveelheid drugsafval aan de Leekerpad in Wognum, afkomstig van een hennepplantage. Het grondgebied waar de vondst werd gedaan, ligt in Medemblik. De partij wil dan ook weten of er vaker drugsafval wordt gedumpt. "Dumpingen zijn een feit, dat zien we langs de wegen buiten de bebouwde kom. Tot slot krijgen we berichten binnen over ‘schimmige schuren’, waarmee we kunnen concluderen dat drugscriminaliteit in onze gemeente speelt", zegt het raadslid.

De productie van drugs leidt tot dumpingen van drugsafval in de natuur met milieuschade tot gevolg, stelt zij. In september vorig jaar werd er nog in een stal aan de Hauwert een synthetisch drugslab gevonden, waarna burgemeester Frank Streng de stal voor drie maanden sloot.

"Medemblik heeft veel buitengebieden, waar criminelen makkelijker grote, leegstaande en afgelegen schuren, loodsen of stallen kunnen huren. Daarom is het belangrijk om samen te werken in de strijd tegen hennepkwekerijen, drugslabs en opslagplaatsen", benadrukt Selder.