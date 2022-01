Man berooft 55-jarige vrouw onder bedreiging van mes, politie zoekt getuigen

Een 55-jarige vrouw uit Alkmaar is eind november op gewelddadige manier en onder bedreiging van een mes van haar tas beroofd op de Alkmaarse Lodewijk van Velthemstraat. Een uur na de beroving is er twee keer betaald met de pinpas van het slachtoffer. Van de beroving zijn geen camerabeelden beschikbaar, maar de politie deelt wel foto's van de pinner, in de hoop de verdachte te vinden.