Slechts 23 van 205.000 studenten deden mee aan Dry January

Er waren plannen om een grootschalige campagne op te zetten op onder andere de campus van de UvA, maar corona gooide roet in het eten, vertelt IkPas-campagneleider Martijn Planken in Folia. "Door de lockdown was er niemand, dus overal posters hangen had weinig zin. Ook online waren de mogelijkheden beperkt, want niet iedereen leest de nieuwsbrief. De vraag was dus of de boodschap over zou komen.

De boodschap lijkt dus niet echt over te zijn gekomen, maar dat lag volgens Planken in de lijn der verwachting. "We willen er een traditie van maken, dan moet je ergens beginnen. We dachten niet dat we meteen duizenden studenten binnen zouden halen, maar we wilden hen laten proeven aan het concept, zodat we volgend jaar écht goed voorbereid zijn.

De herhaaldelijke lockdowns kunnen ervoor hebben gezorgd dat mensen een houding hadden van: ‘Ik ga me dit niet óók nog laten afpakken', denkt Planken. "Tijdens corona zit je veel thuis, verveel je je makkelijker en kunnen de muren op je afkomen. Daardoor kun je vaker gaan drinken."