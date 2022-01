Appeltje van Oranje: lokale jongeren helpen jonge nieuwe Nederlanders op weg

Het Amstelveense initiatief Friend4Friend is in de race voor een 'Appeltje van Oranje'. Dit jaar staat de prijs voor bijzondere sociale initiatieven in het teken van kansgelijkheid voor alle jongeren. Friend4Friend koppelt jonge nieuwe Nederlanders aan jongeren die hier al wonen om hen zo op weg te helpen.

Uit de ontmoetingen ontstaan mooie vriendschappen. Daantje van Gellekom (18) en Beyza Güner bijvoorbeeld hebben elkaar helemaal gevonden. Beyza had het best lastig toen ze in Amstelveen kwam wonen. "Je spreekt de taal niet en kent niemand in de omgeving, dus het helpt heel erg als je mensen om je heen hebt die je helpen", vertelt Beyza tegen NH Nieuws.

Twee kanten op

Nu heeft ze altijd een vriendin in de buurt, die haar kan helpen met het leren van de taal en andere dingen die Beyza nog niet weet. "Ze is heel erg aardig. Ze probeert altijd nieuwe activiteiten te vinden die we kunnen doen en leert me dingen over de Nederlandse cultuur", zegt ze over haar vriendschap met Daantje.