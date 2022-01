Groet uit Schoorl Run 2022 afgelast: 'Geen perspectief op verruiming coronamaatregelen'

De Groet uit Schoorl Run die op zondag 13 februari zou plaatsvinden, is geannuleerd. Dat heeft sportorganisatie Le Champion besloten in overleg met gemeente Bergen. De aanleiding hiervoor was de recentste persconferentie over de coronamaatregelen. Hieruit bleek volgens de sportorganisatie dat er op korte termijn 'geen perspectief is' voor het door laten gaan van evenementen.