Bizarre beelden: baby in kinderwagen rolt Volendamse dijk af en belandt in het water

Het is de nachtmerrie van iedere ouder: je baby die met kinderwagen en al het water in rijdt. Voor deze ouders was het dan afgelopen week ook even schrikken op de dijk in Volendam. Een kinderwagen met een kind er in rolde op een onbewaakt moment de dijk af, razendsnel het koude water in. Bewakingscamera's hebben het tafereel vastgelegd.

Baby rolt dijk af en belandt met een klap in het water - NH Nieuws

Om het maar meteen te zeggen: alles liep uiteindelijk goed af. Maar de schrik moet er voor deze ouders goed in hebben gezeten.

Op de bewakingsbeelden is te zien hoe een vrouw achter de kinderwagen even omdraait om een stepje van een ander kind van straat te halen. De vrouw draait zich om en achter haar rolt de kinderwagen de dijk af. Onderaan de dijk komt de wagen met een klap tegen een meerpaal en buitelt vervolgens in het water. Alleen door de snelle reacties van omstanders kan erger voorkomen worden.

Warme handdoeken

Frans Keizer zag het allemaal gebeuren. Hij reed net langs toen hij de kinderwagen naar beneden zag komen. Nog voor hij uitgestapt was, sprong een andere man al het water in. "Het is hier drie meter diep en hij sprong er gelijk achteraan voor de wagen naar beneden ging", zegt Frans.

Hij pakte de kinderwagen aan van de man in het water en heeft het jongetje later in warme handdoeken gelegd.

Goede afloop

"Hij moest al gelijk lachen toen hij het water uit kwam", zegt Frans.

Het kind is voor controle naar de dokter gegaan. De moeder van de dreumes laat op Facebook weten dat het goed met hem gaat en bedankt alle mensen die de kleine gered hebben.