Minder werkloosheidsuitkeringen in provincie, veel vacatures in 'klimaatbanen'

De werkloosheid in Noord-Holland daalt steeds verder. Dat stelt uitkeringsinstantie UWV op basis van nieuwe cijfers over het aantal werkloosheidsuitkeringen. Dat aantal is afgelopen jaar met bijna 38 procent gedaald, veel meer dan het landelijk gemiddelde. Vooral in de bouw, industrie en detailhandel daalde het aantal uitkeringen sterk. In de zogenoemde 'klimaatsector' liggen de banen voor het oprapen.

Adobe Stock

De daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen van het afgelopen jaar zorgt ervoor dat het aantal WW-uitkeringen weer op het niveau van voor de coronacrisis ligt. "Door de pandemie ontstond een hoge piek in de uitkeringen, deze stijging is teniet gedaan", legt arbeidsmarktadviseur Erik Stam van het UWV uit. Het aantal WW-uitkeringen is zelfs gedaald ten opzichte van voor de pandemie. Ook dit is te verklaren volgens Stam. "Die dalende trend was er al. Als we doorrekende zonder het coronavirus, zouden dit de te verwachten cijfers zijn." Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Daling WW-uitkering in procent 2020-2021 - UWV

'Klimaatbanen' Het UWV merkt dat de vraag om banen in de 'klimaatsector' toeneemt. Dat zijn banen zoals zonnepanelenmonteurs en energieadviseurs. Deze subsector richt zich vooral op de aanpassingen die gedaan moeten worden bij nieuwbouw, maar ook bij de verduurzaming van bestaande gebouwen en huizen. Dat zijn geen nieuwe inzichten, legt Stam uit, maar vanuit de werkloosheidswet kunnen die banen niet worden opgepakt. "Iedereen binnen die sector heeft razendsnel een baan. Binnen de techniek, bijvoorbeeld, zit bijna niemand in de WW." Veel openstaande vacatures Om de openstaande vacatures in die sectoren op te vullen, moet daarom omgeschoold worden. In totaal telt Noord-Holland ongeveer 6.200 vacatures. Het gaat dan vooral om uitvoerende elektriciens, timmerlieden en loodgieters. Daarnaast is veel vraag naar HBO geschoold personeel, zoals managers in de bouw en installatiewerk. De toekomstperspectieven voor jongeren en voor zij-instromers in deze functies zijn dan ook gunstig, meldt het UWV.