Justitie houdt nog steeds rekening met uitbraak van Ridouan Taghi

Volgens het OM wist Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught via zijn neef te communiceren met de buitenwereld. Via briefjes, handgebaren, praten op gedempte toon en foto's op de iPad van Youssef T. zouden de twee plannen hebben gemaakt om uit de EBI te breken.

"Het moet op een navy seals-manier", zou Taghi aan zijn neef hebben doorgegeven. Volgens het OM zou uit de communicatie blijken dat er bij de uitbraak jammers voor de zendmasten en 1500 liter olie moest worden gebruikt om achtervolgende auto's te laten uitglijden. "Het beste is als het hard regent", zou hij hebben gecommuniceerd. "Ik moet perfect wegkomen als kluiskrakers."

Vluchtauto's

Ook moesten er verschillende vluchtauto's klaar staan zodat hij na de uitbraak snel kon wegkomen, waaarbij er moest worden uitgekeken voor camera's, waarbij het OM denkt dat het om ANPR-camera's gaat die kentekens kunnen herkennen.

Als dat plan met codenaam 'Bios' niet zou lukken, werd er volgens justitie gedacht aan excessief geweld tegen of het gijzelen van vier medewerkers van de dienst justitiele inrichtingen. Taghi zou hierbij de vier namen van de medewerkers hebben doorgespeeld aan zijn neef Youssef T. Volgens justitie zou Taghi zijn neef hebben gevraagd om de adressen van die medewerkers te achterhalen via een corrupt persoon bij de Belastingdienst. T. zou die namen letterlijk hebben overgenomen.

Verder zouden de twee volgens justitie ook hebben gecommuniceerd over drugshandel en het aankopen van onroerend goed om zo crimineel geld wit te wassen.

"Onderschepte communcatie ingekleurd"

Yassine Bouchikhi en Haroon Raza, de advocaten van T., brachten tegen de beweringen in dat het maar de vraag is of hun cliënt 'het doorgeefluik' was, of een van de vele doorgeefluikjes. De bewering van justitie dat T. precies wist waar Ridouan Taghi het over had, wordt door hen eveneens in twijfel getrokken. De reden dat T. geen vragen stelde bij de opdrachten die Taghi zou hebben gegeven, is misschien omdat het T. simpelweg niet interesseerde, zo motiveerde zijn advcoaat.

Volgens de advocaten worden de onderschepte berichten tussen Taghi en zijn neef door het onderzoeksteam ingekleurd. Ook zouden de namen van de vier medewerkers van de dienst justitiele inrichtingen nooit zijn doorgegeven. T. heeft verklaard dat niemand gevaar heeft gelopen.

Opnameapparatuur

Justitie ging over tot het plaatsen van geheime opnameapparatuur toen het de verdenking kreeg dat Taghi via zijn neef met de criminele organisatie van Taghi communiceerde. "Er bleef maar een onvoorstelbare methode over", aldus de officier van justitie vandaag. "Dat was via de advocaat." Het OM zegt 'verbijsterd' te zijn.

Op 8 oktober 2021 greep het onderzoeksteam in en zijn de notitieblokken en iPad waarmee Taghi en zijn neef zouden hebben gecommuniceerd, in beslag genomen. Die dag is ook Youssef T. aangehouden. Toch zijn daarmee de uitbraakplannen niet gestopt, benadrukte de officier vanochtend. "De communicatie is gestopt, maar de plannen hebben we niet gestopt en zijn ook niet verijdeld."

De advocaten pleiten dat hun client in afwachting van het proces wordt vrijgelaten. Youssef T. was vanochtend zelf niet aanwezig bij de zitting. Hij liet via zijn advocaten weten dat dit voornamelijk is vanwege schaamte.