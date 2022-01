De Peiling: standbeeld Olympische groet moet worden weggehaald

De discussie rond het standbeeld bij het Olympisch Stadion in Amsterdam laait weer op. Het standbeeld dat de Olympische groet brengt, is onlangs beklad met anti-fascistische leuzen. Het van Tuyll-monument roept veel verwarring en weerstand op omdat het erg doet denken aan de Hitler-groet.

De olympische groet die de uitgebeelde sporter brengt, werd al sinds de vroegste Olympische Spelen gebruikt, maar werd na de Tweede Wereldoorlog door het IOC afgeschaft omdat het teveel leek op de Hitler-groet. Het verschil tussen de twee groeten zit hem in een iets andere positie van de gestrekte arm.

In het stadion plaatsen

Voor directielid van het Olympisch Stadion Ellen van Haaren is het geen kwestie van 'of' maar 'wanneer' het beeld verplaatst wordt. "Door hem in het stadion te plaatsen creëer je een gelegenheid om in het kader van rondleidingen het werkelijke verhaal te vertellen. Ik vrees ook dat het beeld aanhangers van het neo-fascisme zal aantrekken. Wellicht zien ze het als inspiratiebron voor bijeenkomsten of leuke achtergrond."

Het Cuypersgenootschap is het echter niet eens met de verplaatsing van het beeld, zij zijn in beroep gegaan tegen de uitgegeven vergunning door de gemeente. Volgens Leo Dubbelaar van het genootschap is het verplaatsen van het beeld in strijd met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. "Er moet nader onderzoek komen. Wij hebben het beeld het liefst op de plek waar het hoort. Het is in feite ontstaan nog voordat Hitler Duitsland binnenviel. Het heeft niks met fascisme te maken. Cultuurhistorisch gezien ga je een beeld verwijderen dat niet in de weg staat en onderdeel is van het rijksmonument," aldus Dubbelaar.

Reacties

De reacties die het beeld uitlokt zijn voor de directie reden genoeg om het beeld naar binnen te verplaatsen. "We willen niet dat bezoekers met een dergelijk gebaar verwelkomd worden", aldus Van Haaren. "Bijvoorbeeld bij de Marathon van Amsterdam, waar 40.000 mensen van over de hele wereld bij aanwezig zijn. Er zijn toch heel wat mensen die met opgetrokken wenkbrauwen naar het beeld kijken."