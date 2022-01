ProRail verrast Hilversum: toch meer ruimte nodig bij station

De kans is groot dat de gemeente Hilversum terug moet naar de tekentafel met de plannen voor het Oosterspoorplein. Spoorwegbeheerder ProRail is met de onverwachte mededeling gekomen dat zij in de toekomst toch meer ruimte nodig meent te hebben voor reizigers, waardoor Hilversum moet gaan kijken naar een andere invulling van de gewenste entree van het station aan de oostkant.

Het college van burgemeester en wethouders meldt dat ProRail eind vorig jaar een zienswijze heeft ingediend toen de ontwerpstructuurvisie Bruisend Hart (het Oosterspoorplein en omgeving) ter inzage lag. ProRail is nu tot het inzicht gekomen dat zij in de toekomst toch meer ruimte nodig heeft op station Hilversum, om de groei van de reizigersaantallen op te kunnen vangen. “Dit zou consequenties kunnen hebben voor een deel van de beoogde bebouwing in het Bruisend Hart”, schrijven B en W.

Onverwacht

De mededeling van ProRail kwam als een donderslag bij heldere hemel. Afgelopen zomer was de voorspelling nog heel anders. Uitbreiding van het station aan de oostkant was niet nodig. Het aantal reizigers zou zeker tot aan 2040 goed konden worden opgevangen, aldus de spoorwegbeheerder toen. Op basis van deze informatie is mede het plan Groen Plein naar de gemeenteraad gegaan.

Inmiddels hebben de twee partijen al met elkaar om de tafel gezeten. De gemeente en ProRail proberen nu de eventuele gevolgen in beeld te brengen en zijn in gesprek over welke stappen zij gezamenlijk kunnen zetten. In een volgend raadsvoorstel geeft het college hier meer informatie over.