Nibbixwoudse Paula Loos genomineerd voor de 'Gouden Kalveren van Zweden'

Het bijzondere verhaal van Paula Loos (43) klinkt bijna als dé perfecte fictie. Loos werd geboren in het klein dorpje Nibbixwoud. Ze had een visie en ging naar het 'grote Amsterdam' om daar haar droom achterna te jagen. Ze studeerde in 2004 af aan de filmacademie en klom op in de filmwereld als production desiginer. Ze gooide zichzelf in het diepe en verhuisde twaalf jaar later 'blind' naar Los Angeles, waarna ze uiteindelijk na jaren van hard werken, genomineerd zal worden voor de 'De Gouden Kalveren van Zweden'.

"Het is fantastisch dat ik genomineerd ben", vertelt Loos opgetogen. Op 24 januari wordt bekendgemaakt wie de prijs in ontvangst mag nemen. De production desginer gaat samen met haar zus naar Zweden om daarbij te zijn. De Nibbixwoudse is genomineerd voor haar werk aan de Zweedse film 'Pleasure'. De arthouse-hit gaat over een jonge Zweedse die gaat werken in de Amerikaanse porno-industrie.

"Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt, maar het is fijn dat ik samen met mijn zus die kant op ga", aldus Loos. De zus van de production designer is Céline Loos. Beide zijn ze dochters van wijnboer Siem Loos. "Céline runt dat samen met mijn vader in Wognum en omdat ik veel in het buitenland zit, zien we elkaar niet vaak. We gaan aankomend weekend dus eindelijk samen op pad in Stockholm. Dus of ik win of niet, maakt mij niet uit. Ik ga sowieso een fantastische tijd met mijn zus tegemoet!"

Het entertainen van mensen op een visuele manier zat er al op vroege leeftijd in bij Paula Loos. "Mijn ouders hadden vroeger een balkon en ik kan mij nog goed herinneren dat ik vanuit daar ging performen voor mijn ouders", lacht Loos. Inmiddels heeft zij al flink aan de weg getimmerd en meegwerkt aan grote Hollywood-producties als: Passengers, Spinning Man, The Hitman’s Bodyguard en The Possession of Hannah Grace.

Thuisbasis

Ook al komen de roots van Loos uit Nibbixwoud, voelt ze zich niet perse meer zo. "Ik ben er niet zo mee bezig, maar het is wel heel leuk om te zien dat mensen van vroeger mij nog steeds volgen en aanmoedigen op social media. Daar ben ik trots op."

Loos geeft aan meer betrokken te zijn met Amsterdam. "Dat is omdat bijna alle producenten daar vandaan komen en de filmmakers ook rondom de Randstad zitten." Naast Amsterdam pendelt Loos voor haar werk vaak naar New York en heeft ze lange tijd in Los Angeles gewoond.

"In 2016 ben ik blind naar Los Angeles verhuisd", vertelt Loos. "Ik had het goed hier in Nederland, maar ik wilde gewoon het avontuur aangaan." Tijdens een studentrip naar New York vond ze een BlackBerry van een producent uit de stad. "Toen is bij mij dat zaadje geplant en dacht ik: 'misschien kan ik wel in Los Angeles gaan wonen?'"

Momenteel is Loos van plan om een woning te kopen in Amerika. "Ik ga ervoor om zowel in Los Angeles als in Nederland een leuk appartement te hebben en dan wil ik de wereld over reizen."