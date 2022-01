Woningoverval in Hoorn, politie zoekt twee daders

Woensdagavond vond rond 19.15 uur een woningoverval plaats op de Reiger in Hoorn. De politie is op zoek naar twee verdachten, bevestigt een woordvoerder van de politie.

De bewoner werd aan de deur overvallen door twee mannen, weet een woordvoerder van de politie te vertellen. De bewoner raakte niet gewond. Het is nog niet bekend of er iets buit is gemaakt.

