Extra NH Sport met vanavond live het KNVB-bekerduel PSV - Telstar

Het is de reus tegen klein duimpje, maar dat deert Telstar niet. De nummer dertien van de eerste divisie speelt vanavond tegen de koploper van de eredivisie, PSV. NH Sport zendt dit duel in de achtste finale van de KNVB-beker vanaf 18.30 uur live uit op NH Radio.

Volgens trainer Andries Jonker wordt de wedstrijd in Eindhoven een ervaring waar zijn spelers sowieso van moeten genieten. Een zege voor zijn ploeg ligt niet voor de hand, maar de Amsterdammer gaat er wel voor. "Er zijn maar een paar momenten dat je geschiedenis kunt schrijven, tenzij je in de absolute top werkt. Dit is zo'n unieke kans, daar moet je voor gaan."

In de vorige bekerronde rekende PSV met 2-0 af met Fortuna Sittard. Telstar ging twee keer met de hakken over de sloot verder. Zowel tegen de amateurs van Kozakken Boys (1-2) als tegen Spakenburg (5-3) hadden de Velsenaren een verlenging nodig om verder te bekeren.

PSV - Telstar begint vanavond om 18.45 uur. Erik-Jan Brinkman en Frank van der Meijden zijn onze verslaggevers in Eindhoven. De radio-uitzending start om 18.30 uur. Presentator is Stef Swagers.