Gasten moeten abrupt en half geknipt Weesper theater verlaten

Theater City of Wesopa stroomde vandaag voor het eerst in tijden weer vol. Onder andere Freek de Jonge, Kees van Amstel en Alfred van den Heuvel betraden voor het eerst in lange tijd het podium. De show werd na een officiële waarschuwing en een bezoekje van de wijkagent vroegtijdig afgebroken door de gemeente.

De actie vond plaats onder het initiatief 'Kapsalon Theater', dat is ontstaan nadat Diederik Ebbinge De Kleine Komedie in Amsterdam omdoopte tot 'Kapsalon De Kleine Komedie'. De gemeente Weesp had vooraf al aangegeven dat ze de coronamaatregelen zou handhaven, mocht City of Wesopa meedoen aan de actie.

Ondanks de waarschuwingen heeft het theater vandaag toch haar deuren geopend. Bij binnenkomst werd de coronapas gescand, de stoelen stonden op anderhalve meter afstand en de mondkappen bleven zo goed als mogelijk op. De gehele eerste shift verliep dan ook feilloos.

Ontruiming

Na een vroegtijdige ontruiming tijdens de tweede shift is het hele publiek, dat omgetoverd werd tot klant, weer naar binnen gehaald. Rond half zes banjerden de boa's echter weer binnen. Het mag dan een paar scheve lokken opgeleverd hebben en een aantal teleurgestelde artiesten, die wegens de vroege stop niet op konden treden, de directeur voelde de energie weer door haar lijf stromen: "Ik heb me in geen tijden zo goed gevoeld."