De Meerse en Museum JAN als Theater Kapsalon: 'Bijzonder leuke actie'

Ook in Amstelland deden verschillende culturele instellingen mee met het ludieke protest 'Theater Kapsalon', waarbij theaters en musea opengaan als salon of sportschool. Schouwburg De Meerse was voor een dag een kapsalon, terwijl in Amstelveen bij Museum JAN een sportles gegeven werd.

Een beetje gek is het wel, gekapt worden in het theater. Volgens een van de bezoekers was het ook zeker voor de kapper wennen. "Ik heb er zelf geen moeite mee, want ik heb vroeger zelf ook in het theater gestaan. Maar ik heb wel begrepen dat de kapsters er even aan moesten wennen in het begin."

Quote "Ik zie meer gevaar in de IKEA dan in het theater" Bezoeker De Meerse