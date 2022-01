Theater de Liefde omgetoverd tot kapsalon: "En dan ook nog leuke optredens"

Theater de Liefde in Haarlem ging vandaag open als kapsalon om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Het theater opende voor één dag de deuren, net als vele andere musea en theaters in de provincie. Terwijl het publiek hun haar kon laten knippen, stonden onder anderen Erik van Muiswinkel en Brigitte Kaandorp op het podium.

De zaal in het theater was vandaag weer eventjes gevuld bij het theater, tot grote vreugde van directeur Mylou Frencken. "Het was een fantastische middag", vertelt ze als de optredens erop zitten. "We zijn vandaag een kapsalon geweest, er waren heel veel mensen die hun haar wilde laten knippen en toevallig stonden er ook nog leuke acts op het podium."

Eén van de kappers in het theater vanmiddag was Marelva uit Zandvoort. "Het was ontzettend leuk om hier te knippen. En ik hoop dat ons statement door de overheid is ontvangen. Ik moest deze actie steunen, want ik sta normaal ook in het theater, als kapper en grimeur. Niet alleen het werk van de artiesten op het podium ligt stil, dat van mij ook."

Het theater wilde een statement maken omdat ze geen begrip meer hebben voor de maatregelen. "Wij begrijpen niet waarom wij en musea als een stout kind in de hoek gezet worden", aldus Frencken. "Waarom mogen wij niet open, veilig met QR-codes en op afstand, maar lopen we wel met z’n allen in de kledingwinkels."

Boa's

Eerder vandaag voerde het Frans Hals Museum al actie tegen de coronamaatregelen door als sportschool open te gaan. De gemeente liet weten dat ze de cultuuracties op dezelfde manier zouden handhaven als afgelopen zaterdag tijdens de acties in de horeca. Zowel bij het Frans Hals Museum als bij Theater de Liefde is er niet door handhavers gecontroleerd. "De enige boa’s die hier binnen zijn geweest, zijn die om onze nek", lacht Frencken.