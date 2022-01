Zaantheater officieel gewaarschuwd door deelname aan Theater Kapsalon

"De gemeente heeft zeker gebeld", vertelde directeur Angelique Finkers al op voorhand, "en benadrukt dat het een actie is die niet volgens overheidsbeleid is. Dat weten we. We hanteren het beleid met mondkapjes, met QR-code en iedereen is geplaceerd op 1,5 meter. Een actie is een actie, wij gaan door."

Naast de cabaretiers Dolf Jansen, Roué Verveer en Rayen Panday was ook Lenette van Dongen van de partij. "Veel mensen hebben behoefte aan een knipbeurt in het theater", grijnst ze. "We hebben grijze haren gekregen van niet meer mogen en een beetje verf erop zou een hele goede zaak zijn."

Niet meer uit te leggen

Het Zaantheater wil liever gisteren dan vandaag open - en dan legaal - maar snakt ook naar duidelijkheid op de langere termijn. Finkers: "We hebben tot nu toe erg het overheidsbeleid gevolgd. Nu zien we dat het niet meer goed uit te leggen is dat we gesloten moeten blijven. We willen laten zien dat cultuur erg belangrijk is, laten we die deuren weer openen."

Het theater heeft na vandaag dus een waarschuwing op zak. Een medewerker vertelt aan NH Nieuws dat er onherkenbare handhavers een kijkje hebben genomen in de zaal. De optredens van de cabaretiers zijn niet onderbroken en inmiddels afgelopen.