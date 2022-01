Nieuwe flitspalen Stadhouderskade gaan aan

De twee nieuwe flitspalen die zijn geplaatst op de Stadhouderskade, op de kruising met de Ferdinand Bolstraat, gaan vanaf vrijdag 21 januari aan. Bestuurders die harder dan vijftig kilometer per uur of door rood rijden kunnen een bekeuring op de deurmat verwachten.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten de flitspalen te plaatsen nadat de gemeente Amsterdam en de politie hebben aangegeven dat op de weg veel ongevallen gebeuren. Het kruispunt was een 'blackspot' in de stad. Dat is een plek waarbij in een periode van drie jaar meer dan zes ongevallen met ernstig letsel gebeuren.

Op, zoals het bekend stond, het gevaarlijkste kruispunt van de stad zijn in de tijd van 2017 tot en met 2019 negen ongevallen geweest waarvan één dodelijk. Met de herinrichting van de Stadhouderskade is ook de verbetering van de veiligheid meegenomen.

Drie jaar

Volgens het OM wordt er te hard gereden en wordt vaak het rode licht genegeerd op de kruising. In combinatie met de vaak voorkomende drukte op de weg s is dat een groot risico voor de verkeersveiligheid.

De flitspalen staan 24 uur per dag aan en blijven voor zeker drie jaar staan. Daarna wordt er gekeken of de verkeerssituatie verbeterd is. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de gemeente, of handhaving met flitspalen langer noodzakelijk is.