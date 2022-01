Telstar-aanwinst Giovanni: "Ik wil hier achter de spits spelen"

Gisteren werd Giovanni bij Telstar gepresenteerd als nieuwste aanwinst. De Braziliaan wordt gehuurd van buurman Ajax en is na Stanley Akoy en Randy Wolters de derde wintertransfer van de ploeg uit Velsen-Zuid. "Ik wil hier doelpunten maken en wedstrijden winnen", aldus Giovanni.

Giovanni speelde 31 officiële wedstrijden voor Jong Ajax en werd daarin vaak als vleugelaanvaller gebruikt. "Ik ben naar Telstar gekomen omdat ik hier achter de spits kan gaan spelen. Ik ben geen links- of rechtsbuiten. Ik ben een nummer tien", aldus de 19-jarige aanvaller.

Giovanni kan eventueel morgenavond al zijn debuut gaan maken voor Telstar. De Witte Leeuwen spelen dan namelijk de bekerwedstrijd tegen PSV. "Bij Ajax deed ik gewoon elke training mee. Ik ben honderd procent fit. Ik zou morgen graag willen spelen, maar het is natuurlijk aan de trainer om te bepalen of ik minuten krijg."

De wedstrijd tussen PSV en Telstar is morgenavond live te volgen op NH Radio. De uitzending van NH Sport begint om 18.30 uur. De aftrap in Eindhoven is om 18.45 uur.