She Hulk Jacky vaak herkend op straat: "Jij bent toch De Alleskunner?"

Jacky Koorn (32) heeft niet bepaald een saai leven. Ze is beveiliger, doet aan verschillende vechtsporten en fitnesst minimaal vijf keer per week. Ze staat altijd open voor nieuwe dingen en gaf zich daarom op voor het programma 'De Alleskunner'.

De opnames voor dit programma waren alweer vorig jaar. Jacky streed samen met 99 andere deelnemers om gekroond te worden tot de echte 'alleskunner'. Dit kan je worden door verschillende spellen te winnen en als laatste over te blijven. Helaas brak Jacky haar teen en kon zij niet meer verder met het programma, maar ze kijkt alsnog terug op een mooi avontuur. "Ik heb het echt beleefd als een hele mooie ervaring", vertelt Koorn.

She Hulk

Sinds kort gaat Jacky met een stoere bijnaam door het leven, die ze zelf heeft bedacht. De naam, 'She Hulk', is volgens haar ook vrij toepasselijk voor haar. "De hulk is groot en ik ben nooit echt een meisje-meisje geweest, dus waarom geen vrouwelijke hulk?", vertelt Jacky trots.