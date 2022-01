Beklad beeld Olympisch stadion schoon, maar verplaatsing nog altijd grote wens directie

De bekladdingen die zondag aangebracht waren bij het Olympisch Stadion zijn zo goed als verdwenen. Het standbeeld dat de olympische groet brengt, dat weliswaar veel weg heeft van een hitlergroet, is ook weer schoon. De discussie over de verplaatsing laait weer op, want de directie ziet het beeld het liefst zo snel mogelijk binnen de muren van het stadion staan. "We willen niet dat bezoekers met een dergelijk gebaar verwelkomd worden."

"Dit wordt geassocieerd met het fascisme en inderdaad is dit de hitlergroet, de fascistengroet", legt hij uit. "De olympische beweging gebruikte dit in de jaren '20 en '30 ook. Een variant ervan en daar is het misverstand door ontstaan. Eigenlijk is dit beeld dus ingehaald door de geschiedenis. Het is niet een fascistische groet, maar omdat de geschiedenis het heeft ingehaald, lijkt dat wel zo."

Voorheen was er een tegel met informatie bij het standbeeld te vinden, maar die is weggehaald. Juist die uitleg is belangrijk en daarom wil de directie van het Olympisch Stadion het beeld naar binnen verplaatsen. De oorsprong is overigens niet facistisch, weet sporthistoricus Jurryt van de Vooren.

Voor directielid Anna van Haaren was het geen kwestie van 'of', maar 'wanneer'. Het beeld roept al lange tijd reacties op, waaronder mails in haar inbox waarbij mensen hun vraagtekens zetten bij de discutabele houding van het standbeeld. Ondanks haar eigen bedenkingen en begrip voor mensen die het beeld liever zien verdwijnen is ze stellig. "Geen enkel eigendom verdient een bekladding", geeft ze aan. "Je kunt het ergens niet mee eens zijn, maar je blijft wel van eigendom van mens en organisatie af. Dat is wel het uitgangspunt."

Binnen de muren van het stadion is er geen ruimte voor bekladding, maar wel voor toelichting. "Door hem in het stadion te plaatsen creëer je een gelegenheid om in het kader van rondleidingen het werkelijke verhaal te vertellen", aldus directielid Ellen van Haaren. "Ik vrees ook dat het beeld aanhangers van het neo-fascisme zal aantrekken. Wellicht zien ze het als inspiratiebron voor bijeenkomsten of leuke achtergrond."

Cuypersgenootschap tegen verplaatsing

Momenteel loopt de aanvraag voor de verplaatsing al anderhalf jaar. Het Cuypersgenootschap ligt echter dwars. Zij willen dat het standbeeld blijft staan op de huidige plek. Zij zijn in beroep gegaan tegen de uitgegeven vergunning door de gemeente.

"Het advies om het beeld te verplaatsen is in strijd met de rijksdienst voor cultureel erfgoed", aldus Leo Dubbelaar van het genootschap. "Er moet nader onderzoek komen. Wij hebben het beeld het liefs op de plek waar het hoort. Het is in feite ontstaan nog voordat Hitler Duitsland binnenviel. Het heeft niks met fascisme te maken. Cultuurhistorisch ga je een beeld verwijderen dat niet in de weg staat en het is onderdeel van het rijksmonument."

Voor de directie van het Olympisch Stadion is dat geen optie. De reacties die het beeld uitlokt zijn voor hen reden genoeg om het te verplaatsen. "We willen niet dat bezoekers met een dergelijk gebaar verwelkomd worden", aldus Van Haaren. "Bijvoorbeeld bij de marathon van Amsterdam in de derde week van oktober zijn er 40.000 mensen van over de hele wereld. Er zijn toch heel wat mensen die met opgetrokken wenkbrouwen naar het beeld kijken."