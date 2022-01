Kapsalon Theater: tijdens een knipbeurt worden toegezongen door Karin Bloemen

Tijdens een knipbeurt worden toegezongen door Karin Bloemen of een yogales volgen in het Westfries Museum in Hoorn. Het kon woensdag tijdens 'Kapsalon Theater', een ludieke protestactie van de culturele sector. Hiermee werd gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. "Het is belangrijk om te laten merken dat we er nog zijn."

In Schouwburg Het Park in Hoorn werden bezoekers door twee kapsters geknipt, terwijl Karin Bloemen, Dirk Scheele, Wouter Hakhoff & Daan Herweg en de talentvolle Hoornse singer-songwriter Lotte Andrioli optraden.

Jolanda Haring uit Westwoud nam in Het Park als eerste plaats in de kappersstoel. Ze schaart zich achter het initiatief. "Na twee jaar mogen de artiesten wel weer een keer aan bod komen. Het wordt écht tijd. Ik hoop zelf in februari weer naar een concert van Nick en Simon te kunnen gaan."

Geen inkomsten

Directeur van Schouwburg Het Park, Roel Vente, was blij met het protest vanuit zijn sector. "Het is heel belangrijk om te laten merken dat we er nog zijn. Voor al die artiesten, al die technici, zowel op als achter het toneel die al twee jaar geen inkomsten hebben."

Zangeres Karin Bloemen trad op in Hoorn. "Ik vind het wel leuk. Een soort beschaafde recalcitrantie vanuit onze sector. Natuurlijk is het met een knipoog, maar we willen wel benadrukken dat we het zelf ook niet meer snappen. De bezoekers ook niet. En dat terwijl naar het theater toegaan, daar onbedaarlijk hard lachen, gezond is en helpt tegen depressieve gevoelens."

Innerlijke schoonheid

Even verderop, in theater Het Pakhuis vond een 'behandeling voor innerlijke schoonheid' plaats. Per tijdslot waren er veertien bezoekers aanwezig bij optedens van Marc Nochem, Levi Noë en De Dansonderneming. In Twisk wilde Theaterkerk Hemels ook deelnemen aan de actie, maar bij gebrek aan een kapper werden deze plannen door eigenaar René Smit. afgeblazen.

In het kielzog van deze actie opende ook het Westfries Museum voor even haar deuren. De illustere Schutterijzaal werd omgetoverd tot 'De Museum Gym', waar twee yogalessen werden gegeven. Een ontspannen manier van protestvoeren. Directeur Ad Geerdink genoot. "In deze zaal heeft al heel wat plaatsgevonden, zoals bruiloften en optredens. Maar dit is een nieuwe ervaring."