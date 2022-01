Weinig coronapatiënten in de ziekenhuizen: "Afgelopen weken constante daling"

Hoewel het aantal coronabesmettingen sinds het nieuwe jaar flink oploopt, zien de ziekenhuizen in Noord-Holland vooral een daling in het aantal opnames van coronapatiënten. De opnamecijfers zijn bovendien lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch blijft men vanwege de toenemende besmettingen voorbereid op meer opnames.

Op de IC ligt gemiddeld ongeveer een handvol coronapatiënten per ziekenhuis. Dat blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws bij een aantal van de grootste ziekenhuizen in de provincie. Zowel het Dijklander ziekenhuis als het Tergooi MC melden vandaag vijf coronapatiënten op de IC, bij de Noordwest Ziekenhuisgroep zijn dat er momenteel zes.

"De afgelopen weken, na een hele hoge piek eind november en begin december, is er een constante daling van coronapatiënten geweest", vertelt Esther de Wilde, woordvoerder van het Spaarne Gasthuis.

Dit is ook het geval bij Tergooi MC: "De opnames zijn al een aantal dagen stabiel en lager dan voorheen", aldus hun woordvoerder. "Sinds 10 januari verlenen wij wel weer meer reguliere zorg, maar we zijn wel behoudend. Er zijn veel minder opnames dan tijdens de piek in november en december."

Daarnaast liggen de opnamecijfers lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De woordvoerder van het Spaarne Gasthuis zegt: "Vorig jaar rond deze tijd was het veel drukker, er lagen toen twee en een half keer zoveel coronapatiënten bij ons in het ziekenhuis."

Voorbereid op toename

Ondanks de 'constante daling' houden de ziekenhuizen wel rekening met een nieuwe toename in het aantal coronaopnames. "De omikronvariant lijkt minder ziekmakend, maar door de enorm hoge besmettingsaantallen ligt het in de verwachting dat er ook weer meer mensen in het ziekenhuis belanden. We zijn in ieder geval goed voorbereid, mochten de opnamecijfers weer stijgen", aldus het Spaarne Gasthuis.