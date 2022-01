Ook 'kapsalon' De Kleine Komedie krijgt officiële waarschuwing van gemeente

Deze waarschuwing is de eerste stap in de handhaving. Als na de waarschuwing opnieuw een overtreding volgt dan volgt direct de laatste waarschuwing. Een derde overtreding betekent sluiten of in zeldzaam geval een boete.

Bij de 'kapsalon' komen vandaag tussen de bedrijven door cabaretiers als Youp van ' t Hek, Claudia de Breij en Freek de Jonge optreden. Cabaretier en mede-initiatiefnemer Diederik Ebbinge liet via Twitter weten dat het maximale aantal 'kappersafspraken' binnen een minuut gemaakt was.

Concertgebouw

Eerder vandaag kreeg ook het Concertgebouw een officiële waarschuwing van de gemeente. Burgemeester Halsema liet weten dat ze ziet dat culturele instellingen het loodzwaar hebben, maar dat de regels gelden voor iedereen.

Het Concertgebouw werd ook ingericht als kapsalon. Mensen die aan een knipbeurt toe waren, konden zich onder handen laten nemen op het podium onder de klanken van het complete Concertgebouworkest.

Naast De Kleine Komedie en het Concertgebouw, hebben ook theater De Roode Bioscoop en café de Brakke Grond een waarschuwing gekregen van de gemeente.