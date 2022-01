Telstar gaat voor bekerstunt tegen PSV: "Kans om geschiedenis te schrijven"

Telstar speelt morgen in de achtste finales van de KNVB-beker tegen de koploper van de eredivisie: PSV. In Eindhoven gaat het de ploeg van Andries Jonker voor een stunt. "In je loopbaan zijn er maar een paar momenten waarop je geschiedenis kan schrijven, en dit is zo'n moment."

"Ook voor Telstar is de beker inderdaad de kortste weg naar Europa", erkent Jonker gekscherend. "Natuurlijk is de selectie van PSV op papier heel veel beter dan die van ons. In de sport heb je altijd een kans. Twee jaar geleden maakten we het Ajax hier ook heel moeilijk in de slotfase. Dat had niemand verwacht. Daar moet je nu weer voor gaan"

Een tegenstander zoals PSV zal voor veel spelers van Telstar een unieke ervaring zijn. "Mijn spelers zijn enorm gedreven om hier bij te zijn. Nog meer dan anders", vertelt Jonker over de mentaliteit binnen de selectie. "Voor sommige jongens is zelfs zonder publiek de ambiance uniek. Die hebben zoiets nog nooit gezien of meegemaakt. Daar houd ik wel rekening mee."

Als we niet geloven in een stunt, dan kunnen we er net zo goed niet heen gaan"

Geen zenuwen meer

Telstar-aanvoerder Glynor Plet kijkt uit naar de ontmoeting in Eindhoven, maar de routine is allesbehalve nerveus. "Het is al lange tijd geleden dat zenuwachtig was voor een wedstrijd", vertelt de 36-jarige Plet. "Natuurlijk is het een mooie pot. Als we niet geloven in een stunt, dan kunnen we er net zo goed niet heen gaan."

De wedstrijd tussen PSV en Telstar is morgenavond live te volgen op NH Radio. De uitzending begint om 18.30 uur. De aftrap in Eindhoven is om 18.45 uur.