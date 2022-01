Gemeente Den Helder 'zag problemen met vuurtoren Lange Jaap niet aankomen'

De gemeente Den Helder zag niet aankomen dat het goed mis was met vuurtoren Lange Jaap. Dat laat het college van B en W weten in antwoord op raadsvragen. "Op basis van de gesprekken en onderzoeken van Rijkswaterstaat in de afgelopen jaren werd niet geconstateerd dat de instandhouding van de toren in gevaar was."

"Rijkswaterstaat heeft in de afgelopen jaren de indruk gegeven dat zij de toren 'in het vizier' had", geeft het college aan. "Door Rijkswaterstaat werden er jaarlijkse inspecties uitgevoerd, verschillende onderzoeken gedaan, en overleggen georganiseerd met de gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op basis van deze gesprekken en onderzoeken werd niet geconstateerd dat de instandhouding van de toren in gevaar was."

In de afgelopen vijf jaar is, tot september vorig jaar, drie keer contact geweest tussen de gemeente en Rijkswaterstaat. Dat ging in 2016 over het vervangen van de airconditioning en in juli vorig jaar over het waterdicht maken van de buitenkant van de toren. Een paar maanden eerder was er nog contact tussen de gemeentelijke erfgoedafdeling en Rijkswaterstaat.

Aanleiding

In het beleid van de gemeente is nooit opgenomen om bij alle monumenten altijd toezicht te houden, anders dan als er een aanleiding of een melding daarvoor is geweest. "Tot september vorig jaar is er geen aanleiding, of melding, geweest om toezichthoudend op te treden. Ook in de gesprekken met Rijkswaterstaat rondom de Lange Jaap is tot die tijd geen aanleiding geweest om in het kader van deze instandhoudingsplicht toezichthoudend op te treden."

Toen Rijkswaterstaat afgelopen september aan de bel trok, heeft de gemeente op bestuurlijk niveau wel contact gezocht. "Deze contacten zijn intensief en regelmatig."