Mysterie rondom aangespoeld reddingsvlot opgelost: 'Gevallen van schip bij Zeeland'

Op het strand tussen Bloemendaal aan Zee en Parnassia werd vanmorgen een compleet reddingsvlot aangetroffen . Inclusief etenswaar, vuurpotten en roeispanen. Het leek er even op dat er ook echt iemand in had gezeten, maar dat bleek toch niet zo te zijn. De KNRM Zandvoort heeft het mysterie namelijk opgelost: het vlot is van een schip gevallen ter hoogte van Zeeland.

De vrijwilligers van de KNRM hebben het vlot vanmorgen met een wagen opgehaald en meegenomen naar hun loods in Zandvoort. "We zijn door de Kustwacht gevraagd om uit te zoeken van welk schip het reddingsvlot kwam. Met de gegevens die we op het vlot zagen, konden zij in hun administratie kijken en checken of het eventueel een 'schip in nood' kon zijn", vertelt Jan Willem van den Bout, schipper bij de KNRM Zandvoort.

'Begin januari van schip gevallen'

"Er was gelukkig niets aan de hand. Het vlot is begin januari verloren door een schip, wat aan het werk was rondom de windmolens ter hoogte van Borssele in Zeeland. En dat is gedurende twee weken deze kant opgedreven", vertelt Van den Bout.