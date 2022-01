Vuurwapens en munitie gevonden bij controle bedrijfspanden in Purmerend

Bij een controle van de gemeente en de politie van meerdere panden in Purmerend zijn vuurwapens en munitie gevonden op één adres. De politie heeft een iemand aangehouden en is een onderzoek gestart.

De controle vond gisteren plaats. In totaal werden er achttien bedrijfspanden aan de Newtonstraat gecontroleerd. In één pand vond de politie meerdere vuurwapens en munitie. Een verdachte is aangehouden en de politie heeft een onderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk of de gemeente verdere stappen onderneemt.

Gevaarlijke stoffen

In één ander pand is een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen aangetroffen. Die zijn door de politie afgevoerd. Verder trof de politie een paar milieu- en bouwovertredingen aan. De eigenaars hebben hiervoor een waarschuwing gekregen. Later volgt een hercontrole.

Het ging volgens de gemeente om een zogenoemde 'integrale veiligheidscontrole'. Hierbij werkt de gemeente samen met onder andere de politie en wordt er op een willekeurig moment gecontroleerd of bedrijven zich wel aan alle bedrijfs- en milieuwetten houden, vertelt een woordvoerder van de gemeente. Verder werd er gister ook gekeken naar illegale bewoning of drugshandel binnen de panden.