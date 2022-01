Burgerinitiatief om warmtenet aan te leggen in wijk Enkhuizen stap dichterbij

Terwijl de energieprijzen door het dak schieten, komt de aanleg van een warmtenet in de Enkhuizer wijk Oude Gouw-Gommerwijk een stuk dichterbij. "Het streven is om het project in twee jaar te realiseren", zegt voorzitter Ad Verhage van het burgerinitiatief Buurtwarmte Enkhuizen.

Ook Enkhuizen gaat een warmtenet aanleggen, die woningen in de Gommerwijk moet gaan verwarmen. Bloembollenbedrijf Karel Bolbloemen B.V. is bereid om een deel van de benodigde warmte te leveren. "De wijk telt 270 woningen, een kerk, een sportcentrum en een tennisclub. Die moeten allemaal op het warmtenet aangesloten worden. Een hele klus."



Buurtwarmte Enkhuizen, een burgerinitiatief dat is opgericht door inwoners, richt zich op de wijk die grenst aan de Gouw, Kweekval, Sebastiaan Centenweg, Melkbon en Berrie. "Dankzij warmte, afkomstig van Karel Bolbloemen B.V., kunnen we de Gommerwijk verwarmen. Ook kunnen we warmte opvangen uit een aangrenzende sloot", legt Ad Verhag uit. Hij is voorzitter van Buurtwarmte Enkhuizen. "Ons doel is om de wijk te verduurzamen en de woningen te isoleren. Dat is mooi meegenomen, omdat de energieprijzen fors stijgen."

65 leden

Het initiatief telt inmiddels 65 leden, vertelt Verhage, die nauw worden betrokken bij het project. Momenteel zijn zeven vrijwilligers actief bezig om nieuwe leden te werven, en om woningeigenaren en huurders te enthousiasmeren. "Voor deelnemers zijn er namelijk voordelen, zoals een gratis warmtescan van de woning en ze kunnen gebruikmaken van subsidies voor isolatie en woningaanpassingen, zoals het vervangen van muren en ramen", vertelt Verhage.

In het voorjaar begint het initiatief met haar voorbereidingen, benadrukt de voorzitter. "De woningen worden nu gescand, om zo te bekijken hoeveel warmte er nodig is."

Het streven is om het project in twee jaar te realiseren. "Mochten er geen belemmeringen plaatsvinden", vult hij aan. "Er moet nog een tracé vastgesteld worden, waarin bepaald wordt hoe de leidingen in de wijk moeten gaan liggen."