Weer 20 procent meer besmettingen in Amsterdam, lange rijen bij de testlocaties

De laatste week zijn er dagelijks meer coronabesmettingen dan ooit op een dag. En het eind lijkt nog niet in zicht, de piek zal er volgens de experts eind van de maand moeten zijn. Dat betekent grote drukte bij de testlocaties in Amsterdam. Inwoners met klachten staan met honderden tegelijk in de rij te wachten op een wattenstaafje in neus en keel.