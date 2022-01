De Peiling: theaters en musea moeten dicht blijven

Op meerdere plekken in de provincie voert de cultuursector actie tegen de voortdurende sluiting. Meerdere theaters en concertzalen zijn omgebouwd tot kapsalon of sportschool, zodat ze wel open mogen. Zo is het Concertgebouw in Amsterdam ingericht als kapsalon, waar mensen op het podium geknipt kunnen worden onder de klanken van het complete Concertgebouworkest. Op Texel kunnen mensen terecht theater De Toegift waar Theo Maassen zal optreden.

In het Stedelijk Museum Alkmaar kunnen bezoekers gratis genieten van een work-out met een sportinstructeur tussen de oude meesters. Ook in het Haarlemse Frans Hals Museum wordt tussen de schilderijen gesport. De cultuurinstellingen roepen de politiek op om de cultuursector serieus te nemen en noemen de acties met 'een knipoog, passend binnen de huidige maatregelen.'

Handhaven

Toch is niet iedereen enthousiast over de acties. Zo liet de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gisteravond weten de geplande acties in de theaters en musea, niet toe te staan. In een verklaring waarschuwt ze dat er zal worden gehandhaafd in de hoofdstad. Ook burgemeesters in andere gemeente hebben aangegeven vandaag te gaan handhaven. Bij theater de Kampanje in Den Helder is de teleurstelling groot, daar kon de burgemeester kon geen toestemming geven voor de actie.

'De theaters en schouwburgen, horen nu gewoon dicht te zijn'

Veiligheidsberaadvoorzitter Hubert Bruls zegt sympathie te hebben voor ondernemers in de cultuursector, maar vindt niet dat het al open kan. "We hebben duidelijk gemaakt dat de regels voor ons allemaal gelden", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Mooier kan ik het niet maken. Ik vind de redenatie heel creatief, maar we moeten in dit land niet een soort bananenrepubliek worden waar iedereen gaat interpreteren hoe de wet in elkaar zit. Gebouwen, dus de theaters en schouwburgen, horen nu gewoon dicht te zijn."

