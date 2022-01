Iliass K. (34) krijgt levenslang voor onder meer de moord op onschuldige Eggermont

Iliass K. (34) heeft levenslang gekregen voor zijn rol in een reeks moorden die samenhangen met een conflict in de Amsterdamse onderwereld. Dat schrijft misdaadjournalist Wouter Laumans in Het Parool . K. wordt gezien als een van de medeplegers van de moord op Stefan Regalo Eggermont. Deze onschuldige vader werd in juli 2014 doodgeschoten in de Conradstraat in het centrum. De moordenaar had zich vergist in het doelwit.

Naast de moord op Eggermont was K. betrokken bij nog twee moorden. De eerste is die op Alexander Gillis. Hij werd op 20 februari 2014 doodgeschoten in Zaandam. Dit gebeurde dan weer omdat hij verantwoordelijk werd gehouden voor een mislukte moordaanslag op crimineel Gwenette Martha.

De rechtbank acht daarnaast bewezen dat K. medepleger was van de moord op Massod Amin Hosseini. Volgens de rechtbank was Hosseini de schutter bij de moorden op Gillis en Eggermont. Omdat vermoed werd dat hij mogelijk was overgelopen naar het andere kamp, moest hij dood.

Medeverdachten

Medeverdachte Gökhan C. (31) kreeg 24 jaar en 8 maanden. De rechtbank acht bewezen dat hij een medepleger is van de moord op Alexander Gillis. Daarnaast is bewezen dat C. medeplichtig is geweest aan de moord op Massod Amin Hosseini en dat hij zich heeft beziggehouden met het voorbereiden van moord. De 31-jarige Hamza el H., die zich bezighield met het spotten van vijanden van de criminele organisatie, kreeg 7 jaar.