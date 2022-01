Van racen in de woestijn naar sleutelen aan caravans: Mark Laan tevreden na Dakar Rally

"Probeer dan maar weer je draai te vinden. Dat is wel even wennen. Over een week ben ik er wel weer", zegt Mark lachend, die eigenaar is van een servicebedrijf voor caravans in Venhuizen. Het woestijnzand is weer ingeruild voor de werkplaats, waar hij met veel plezier terugdenkt aan het race-evenement.

"Overdag ben ik caravanmonteur. Om dit dan te presteren in de wintermaanden is toch wel leuk", vertelt hij. Vorig jaar viel het team al vroegtijdig uit na een crash. Dit jaar kwam Mark en zijn teamgenoten knap als negende over de finish. En dat als eerste 'niet-fabrieksteam'.

"We zijn een amateursteam dat wel steeds professioneler wordt, maar die fabrieksteams hebben veel grotere budgetten. De eerste vier zijn Kamaz-teams (Uit Rusland, red.). Die werken met 150 man op de fabriek. De Rooy, een deelnemer die dertig jaar ervaring heeft, hadden ook vier teams in de top tien. Daar komen wij dus achteraan en dat is super", legt Mark uit.

Bijna niet gefinisht

Toch ging het onderweg nog bijna mis. Het differentieel die de vooras laat draaien, ging kapot. De etappe kon worden uitgereden, maar daarna begon een race tegen de klok. "We hebben de hele nacht doorgesleuteld, maar we konden gewoon starten de volgende dag. Daar waren we enorm blij mee. Anders was het klaar, dan was het einde rally."

Ondertussen is hij alweer bezig met de editie van volgend jaar. "Daar hadden we het in het vliegtuig naar huis alweer over", vertelt de Venhuizer. "Wat de kick is van de Dakar Rally? Dat is niet uit te leggen. Het is een virus. Dat loop je een keer op en daar kom je niet meer vanaf."