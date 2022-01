Grote zoekactie op IJssel- en Markermeer naar noodbaken, signaal lijkt verdwenen

Met zeven reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en Rijkswaterstaat werd er dinsdagavond en woensdagochtend op het IJssel- en Markermeer gezocht naar een noodbaken. De zoekactie werd in gang gezet, nadat meerdere vliegtuigen het signaal oppikten.

De zoekactie op het IJssel- en Markermeer door KNRM en Rijkswaterstaat - @VLW_Martijn

De eerste melding over het noodsignaal kwam dinsdagavond rond 19.00 uur binnen, weet woordvoerder Jan Hansen te vertellen, waarna diverse reddingsboten uitvoeren om het signaal te lokaliseren. De zoektocht begon bij de Marker Wadden, waarna werd geconstateerd dat het noodbaken iets ten zuiden van de Trintelhaven lag, halverwege de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Daar werden witte vuurpijlen afgestoken, om het gebied te verlichten, om zo op zoek te gaan naar olie of brokstukken. "Er is dinsdagavond niks aangetroffen, waarna de zoekactie is gestaakt." Woensdagochtend werd er opnieuw gezocht naar het signaal, vertelt Hansen. "We zijn met onze patrouillevliegtuig over het gehele gebied gevlogen, maar het signaal lijkt te zijn verdwenen, dan wel gedoofd. Het incident is daarmee afgesloten."

Volgens Hansen kwamen die meldingen binnen bij Eurocontrol Maastricht in Beek, dat de luchtverkeersleiding in Europa aanstuurt. Van daaruit kwamen ze bij de regionale hulpdiensten terecht, waarna diverse reddingsboten uit Enkhuizen, Marken, Lemmer, Urk en Lelystad te water gingen. Ook een vaartuig van Rijkswaterstaat schoot hen te hulp. Oud signaal De woordvoerder gaf aan dat het mogelijk om een oud noodbaken ging, dat plotseling is geactiveerd. "Soms komen we dit ook tegen op vuilnisbelten, maar reddingboten van de KNRM probeerden alsnog het noodbaken te lokaliseren, om te kijken wat er precies aan de hand was."