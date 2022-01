Noord-Hollandse automobilist betaalt minste wegenbelasting

Ter vergelijking: inwoners van de provincie Groningen betalen ieder jaar 640 euro aan wegenbelasting. Daarmee heft Groningen van alle provincies het meest.

Opcententarief

De verschillen tussen provincies hebben te maken met het zogenoemde opcententarief. Dat is een percentage dat de provincie over het landelijke bedrag (rijksdeel) aan wegenbelasting heft. De hoogte van dat percentage mag de provincie zelf bepalen.

In Noord-Holland is dat percentage met 67,9 procent veel lager dan bij andere provincies. In Groningen, Drenthe, Gelderland, Zuid-Holland ligt de heffing boven de 90 procent. Waar zes van de twaalf provincies het afgelopen jaar hun opslagtarief verhoogden is de heffing in Noord-Holland al sinds 2008 niet meer veranderd.

Opbrengst

De heffing is een belangrijke inkomstenbron voor provincies. Bij de provincie Noord-Holland kwam er het afgelopen jaar 221,3 miljoen euro binnen.