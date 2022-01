Man lokt jonge nep-pakketbezorgers in de val die pinpas proberen te stelen

De zeventigjarige man werd maandag gebeld door iemand die zich voordeed als een postbezorger. Dezelfde dag zou een collega langskomen om een pakket af te leveren waar een klein bedrag voor afgerekend moest worden via een pinbetaling.

De Alkmaarder bevestigde de afspraak, maar omdat hij geen pakket had besteld vertrouwde hij de situatie niet. Hij besloot de politie in te schakelen. Hierop kwam de politie naar zijn huis en wachtten ze samen op de 'pakketbezorger'.

Servicekosten

Rond 17 uur kwam de bezorger aan de deur en overhandigde de man een pakket. De 18-jarige Amsterdammer vroeg de man om zijn pinpas, om servicekosten te voldoen. Hierop werd de zogenaamde bezorger aangehouden, net als de 17-jarige, die in een auto om de hoek zat.

In de auto werden soortgelijke pakketten en meerdere bankpassen aangetroffen. Beide verdachten zitten vast voor verhoor.

In een persbericht geeft de politie aan dit soort meldingen 'regelmatig binnen te krijgen': "Geef nooit uw bankpas of pincode af en het is belangrijk om mensen in uw omgeving te waarschuwen voor deze vorm van oplichting."