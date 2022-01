Identiteit van belangrijke getuige dodelijk mishandeling Mallorca bekend bij politie

De identiteit van de getuige die mogelijk beelden maakte van de dodelijk mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca, is inmiddels bekend bij de politie. Dat meldt Opsporing Verzocht . Gisteren werden beelden van de man gedeeld in het tv-programma omdat hij mogelijk cruciaal kan zijn in het onderzoek naar de dood van Heuvelman.

De bewuste getuige zou op korte afstand hebben gestaan van de zware mishandeling van Carlo. Hij overleed later. Een groep Gooise jongeren wordt verdacht van de fatale mishandeling.

De man zou de mishandeling zeer waarschijnlijk niet alleen hebben gezien, maar mogelijk ook gefilmd hebben. De politie benadrukt dat de man als getuige wordt gezien en geen verdachte is in de zaak.

Heuvelman (27) werd afgelopen zomer tijdens zijn vakantie in El Arenal op Mallorca aangevallen door de groep Bussumse vrienden. In totaal zijn er negen verdachten in de zaak. Aanstaande vrijdag is er een tussentijdse zitting in de rechtbank over deze zaak.