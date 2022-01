Concertgebouw krijgt officiële waarschuwing van gemeente Amsterdam vanwege kapsalon-actie

Het Concertgebouw heeft een officiële waarschuwing van de gemeente Amsterdam gehad omdat ze vandaag open zijn tegen de regels in. Burgemeester Halsema laat weten te zien dat culturele instellingen het loodzwaar hebben, maar dat de regels gelden voor iedereen. Ook bijvoorbeeld horecazaken die onterecht open zijn, worden in Amsterdam niet gedoogd. Deze waarschuwing is de eerste stap in de handhaving.