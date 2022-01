Burgemeester Wortelboer betreurt uitzetting Milena (14): "Ik hou hoop"

Ook burgemeester Ronald Wortelboer, van de gemeente Stede Broec, had 'goede hoop' dat Milena en haar familie in Nederland mochten blijven. De uitzetting is dan ook zeer te betreuren, zegt hij. "Dit is een persoonlijk drama voor Milena en haar familie."

Milena (14) - NH Nieuws

Wortelboer vervolgt: "Zojuist heb ik via de media vernomen dat het verzoek van Milena om in Nederland te mogen blijven niet is gehonoreerd. Dat is een persoonlijk drama voor Milena en haar familie." De 14-jarige Milena zit al meer dan twee jaar samen met haar familie ondergedoken in West-Friesland. Haar gezin komt uit Armenië en woont twaalf jaar in Nederland, maar krijgt maar geen verblijfsvergunning. De burgemeester schreef vorig jaar dan ook en brief aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD), om zo aandacht te vragen voor haar situatie. "Toen heb ik gevraagd om de situatie van Milena te heroverwegen en haar familie te helpen." Goede hoop Wortelboer had goede hoop dat er voor Milena, met de hulp van haar juriste, een gunstig besluit zou vallen. "Dat dit niet zo is, voelt bijzonder tragisch. Milena heb ik leren kennen als een normale Nederlandse tiener, met dromen en ambities, een meisje dat hier is opgegroeid, hier op school zit en volledig in onze samenleving is geaard."



Dat juriste Eliza Tsjoepieva juriste vervolgstappen overweegt en in beroep gaat, geeft de burgemeester moed. "Ik hou hoop dat er een oplossing voor Milena gevonden kan worden."

In beroep Het nieuws van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om de asielaanvraag van Milena af te keuren, hakt erin bij de familie. De juriste gaat tegen dit besluit in beroep en heeft inmiddels een voorlopige spoedvoorziening bij de rechtbank aangevraagd voor Milena. Als de rechter dit besluit toewijst, kan de uitvoeringsdienst Milena voorlopig niet het land uitzetten. Na een eerdere demonstratie, handtekeningenactie en veel (media)aandacht, mocht Milena met haar juriste Eliza Tsjoepieva twee maanden geleden opnieuw in gesprek met de IND om haar situatie uit te leggen. Aan dat gesprek hield zij destijds nog een positief gevoel over. De petitie is inmiddels ruim 32.000 keer ondertekend. De juriste gaf eerder al aan dat ze 40.000 handtekeningen nodig hebben om de persoonlijke zaak van Milena aan de nieuwe staatssecretaris voor te leggen. Bekijk hieronder de reportage over Milena' uitzetting en haar reactie daarop die NH Nieuws dinsdag maakte.

Milena snapt er niets van - NH Nieuws