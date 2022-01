Herkenbare beelden van 'mogelijk cruciale' getuige van zwaar geweld op Mallorca

De bewuste getuige zou op korte afstand hebben gestaan toen de later overleden Carlo Heuvelman zwaar werd mishandeld, de zaak waar een groep Gooise jongeren van verdacht wordt. De man zou de mishandeling zeer waarschijnlijk niet alleen hebben gezien, maar mogelijk ook gefilmd hebben.

De getuigenis van de man kan mogelijk cruciaal zijn in het onderzoek, omdat het onderzoek naar de zware mishandelingen en de dood van Carlo Heuvelman nog altijd niet rond is. Dat komt onder meer omdat justitie wel een berg camerabeelden heeft, maar net geen beelden waarop de mishandeling van Heuvelman te zien is.

Getuige, geen verdachte

De politie hoopt dat de bewuste getuige deze beelden wel heeft, maar zelfs als dat niet zo is zou de politie hem graag spreken voor het onderzoek. De politie benadrukt dat de man als getuige wordt gezien en geen verdachte is in de zaak.

Het delen van herkenbare beelden van een getuige gebeurt niet vaak. "Maar deze zaak heeft zo'n grote impact op de samenleving gehad, dat justitie het tonen van de foto van de getuige gerechtvaardigd vindt", vertelt een politiewoordvoerder. Eerder werd al een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar het oplossen van de zaak.