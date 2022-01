Stedelijk Museum Alkmaar sluit deuren, Concertgebouw krijgt officiële waarschuwing

Volgens directeur van het Frans Hals Museum Ann Demeester bungelt de cultuursector al twee jaar onderaan het prioriteitenlijstje van het kabinet en is een grens bereikt. "De afgelopen tijd hebben we vooral achter de schermen actiegevoerd en ons uitgesproken in de media. Nu we nog steeds genegeerd worden door de ministerraad die ons altijd weer op de laatste plaats stelt, willen we laten zien dat het anders moet.