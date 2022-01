Beelden vrijgegeven van daders overval parfumerie in Amsterdam Noord

Het programma Opsporing Verzocht heeft vanavond beelden vrijgegeven van de daders die in juni vorig jaar een parfumerie in Noord hebben overvallen. Dit gebeurde bij een filiaal van de ICI Paris XL aan het Buikslotermeerplein.

Op de beelden is te zien hoe de daders op 29 juni rond 9.50 uur de winkel binnenkomen. Een van hen graait de winkel leeg, een ander stapt met een groot mes op een winkelmedewerker af.

Terwijl twee handlangers in de buurt van de ingang blijven, rent de derde met het mes door de winkel. Wel kan het personeel voor zijn neus de kantoordeur dichtgooien. Het lijkt erop dat de dader toen pas door kreeg dat hij als enige nog in de winkel was. De andere twee waren net voorbij de poortjes en verloren tijdens hun vlucht de buit. De winkelmedewerkers slaan dan direct alarm.

Volgens het signalement had de overvaller met het mes een lang en mager postuur. De tweede overvaller droeg een Adidas-broek en sneakers. De derde man was gehuld in een Nike-outfit en heeft een donkere huidskleur. Daarnaast droeg hij een mondkapje met daarop onder meer de letters ‘BKLYN’.