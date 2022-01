Wegopbrekingen van Amsterdam-Centrum naar West: "Het is echt vreselijk"

De rijrichtingen voor auto's en fietsers zijn op enkele grachten aangepast, maar daar wordt niet goed naar geluisterd volgens een verkeersregelaar. "Het is en blijft Amsterdam hè, regels bestaan voor sommige mensen niet." Al kan het ook gevaarlijk zijn: "Fietsers snappen er nu niets meer van."

Informatie vanuit gemeente

Veel mensen hebben er geen problemen mee: "Ik ga iets eerder weg van huis om op tijd te komen op school." Maar volgens bewoners van de omgeving schort het aan duidelijke communicatie vanuit de gemeente.

Een vrouw is onderweg naar haar werk, ze heeft een winkel in de buurt: "We hebben wel een brief gekregen, maar echt goede berichtgeving was er niet. Ik had liever gehad dat er helemaal niet verbouwd zou worden." Maar niet iedereen ziet het zo somber: "Er is een brief van de gemeente op de mat gevallen, en als ik meer had willen weten had ik het op internet vast gevonden!"

Een andere voorbijganger vraagt zich af hoe lang dit nog duurt: "We zitten vast nog jaren in deze puinzooi." Het gehele project Oranje Loper duurt nog tot 2026, maar de werkzaamheden op de Raadhuisstraat zouden na het eerste kwartaal van dit jaar klaar moeten zijn.